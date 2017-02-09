44 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 170'inci gününde, DEAŞ'a ait toplam 253 hedef vuruldu. Düzenlenen harekat sonucu 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 170'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait toplam 253 hedef havadan ve karadan vuruldu. Koalisyon güçlerine bağlı uçaklarca düzenlenen hava harekatlarında da 6 hedef imha edildi. Harekatlar sonucu 44 terörist etkisiz hale getirildi.