43 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yürütülen operasyonlarda 28'i ölü, 14'ü teslim, biri sağ olmak üzere toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 7-14 Ağustos'ta yurt genelinde güvenlik güçlerince bin 201 operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 319, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 87, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 267, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da üç zanlı gözaltına alındı.



Operasyonlarda, 28'i ölü, 14'ü teslim, biri sağ olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi.



Mardin, Şırnak, Tunceli, Muş, Hakkari ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 15 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 15 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



Güvenlik güçlerince 2 ton 780 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 37 el bombası, 33'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 47 silah ele geçirildi.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELE



FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 2 bin 703 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen bin 264 kişiden 152'si gözaltına alındı.



ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ



Açıklamada 9 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güvenli Trafik Denetimi"ne ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla 2 bin 731 kontrol noktasında yapılan uygulamaya toplam 8 bin 460 personel katıldı. 183 bin 505 araç ve sürücü kontrol edilirken 5 milyon 916 bin 594 lira cezai işlem uygulandı, 3 bin 690 araç trafikten men edildi.



Ayrıca 81 ilde, 8 bin 918 personelin katılımıyla çocukların vakitlerinin büyük bölümünü geçirdikleri lunapark, park ve bahçeler, internet ve oyun salonları ve çocukların güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler gibi yerlerde de “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-3” gerçekleştirildi.



Bu uygulamada 13 bin 224 umuma açık yer denetlendi, bunlardan 480’ine cezai işlem uygulandı. 60 bin 619 şahıs kontrol edilirken, arama kararı bulunan 251 kişi yakalandı, 3 bin 495 kişi hakkında da adli/idari işlem yapıldı.