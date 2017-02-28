Kamuda 43 bin engelli memur çalışıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, kamu kurumlarında 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısının, 2016 yılı Mayıs ayı itibarıyla 43 bin 151' e yükseldiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamu kurumlarında 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısının, 2016 yılı Mayıs ayı itibarıyla 43 bin 151' e yükseldiğini bildirdi.



Müezzinoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurumlarında engelli istihdamına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.



İstihdam edilen engelli memurların engel gruplarının, dil ve konuşma, görme, işitme, ortopedik, ruhsal ve duygusal, kronik ve zihinsel şeklinde oluştuğunu belirten Müezzinoğlu, kamu kurumlarında 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısının, 2016 yılı Mayıs ayı itibarıyla 43 bin 151' e yükseldiğini açıkladı.



Müezzinoğlu, istihdam edilen engelli memur sayılarının, 2002 yılında 5 bin 777, 2003 yılında 6 bin 727, 2004 ve 2005 yılında 8 bin 717, 2006 yılında 8 bin 915, 2007 yılında 9 bin 193, 2008 yılında 9 bin 966, 2009 yılında 10 bin 357, 2010 yılında 18 bi8 787, 2011 yılında 20 bin 829, 2012 yılında 27 bin 314, 2013 yılında 32 bin 787, 2014 yılında 34 bin 78, 2015 yılında ise 40 bin 655 olduğunu kaydetti.