41 ülkeden 118 FETÖ mensubu istendi

Adalet Bakanlığı, 41 ülkeden 118 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun iadesini istedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde Bulgaristan, Romanya, Almanya, Polonya ve Hollanda'ya 6 FETÖ üyesinin iadesi için 7 dosya gönderildi.



Bakanlık, darbe girişiminden sonra ise 40 ülkeden 112 FETÖ mensubunun iadesini talep etti. Böylece bugüne kadar 41 ülkeye 118 kişi için 122 iade dosyası iletilmiş oldu.



En çok iade dosyası gönderilen ülkeler arasında ABD, Almanya, Yunanistan, Belçika, Mozambik ve Bosna Hersek yer aldı.



GÜLEN, USLU, ÖZ VE KARA'NIN İADESİ TALEP EDİLDİ



Örgütün elebaşı Fetullah Gülen ve kamuoyunda "Emre Uslu" olarak bilinen Emrullah Uslu'nun da aralarında yer aldığı örgüt mensupları için ABD'ye toplamda 18 iade dosyası gönderildi.



Adalet Bakanlığı, eski savcılar Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın da iadesini istediği Almanya'ya 14 dosya gönderdi.



Yunanistan'dan ise darbe girişiminin ardından bu ülkeye kaçan 8 darbeci askerin iadesi istendi.



Bunun yanı sıra Belçika'dan 6, Mozambik'ten 5, Bosna Hersek'ten ise 4 iade talebinde bulunuldu.



Romanya, Türkiye'nin talebi kapsamında 2 FETÖ mensubunu yargılama sonrasında iade etti.



11 ÜLKE 14 FETÖ ÜYESİNİ SINIR DIŞI EDEREK TÜRKİYE'YE GÖNDERDİ



Adalet Bakanlığının talebi kapsamında 11 ülke tarafından 14 FETÖ mensubu sınır dışı edildi. Bu çerçevede Suudi Arabistan 3, Birleşik Arap Emirlikleri 2, Bulgaristan, Malezya, Mozambik, Bahreyn, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sri Lanka, Myanmar, Türkmenistan ve Azerbaycan ise birer FETÖ üyesini Türkiye'ye göndererek iade etti.



Sınır dışı edilenler arasında FETÖ'nün "para kasası" olarak nitelendirilen ve Bulgaristan'a kaçan örgüt yöneticilerinden Abdullah Büyük de yer aldı. Büyük, geçen yıl bu ülke tarafından hakkındaki sınır dışı kararı kapsamında Türkiye'ye iade edildi.



Öte yandan 3 ülkede bulunan 4 örgüt mensubu iade amacıyla geçici olarak tutuklandı. Söz konusu ülkelerde iadelere ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi. Ülkeler arası polis iş birliği çerçevesinde farklı ülkelerden aranan şüphelilerin, sınır dışı edilerek Türkiye'ye iadesinin yapıldığı kaydedildi.