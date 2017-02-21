40 yıldır dokuma tezgahının başında

Bartın'da kilim dokumacılığının son temsilcilerinden Hasan İlişik, kendi imkanlarıyla inşa ettiği 4 metrekarelik dükkanında dokuduğu ele emeği kilimleri müşterilerin beğenisine sunuyor.

Bartın'da kilim dokumacılığının son temsilcilerinden Hasan İlişik, kendi imkanlarıyla inşa ettiği 4 metrekarelik dükkanında günde birkaç tane ürettiği, çeşitli renk ve desenlerde dokuduğu ele emeği kilimleri müşterilerin beğenisine sunuyor.



İlişik, yaptığı açıklamada, eski bir meslek olduğu için devletin kendisinden vergi almadığını söyledi.



Bir süre Gaziantepli ustaların yanında çalışıp mesleği öğrendikten sonra kendi iş yerini açma kararı aldığını belirten İlişik, "Askerlikten önce hamallık yaptım. Sonra Gazianteplilerin yanında çalışarak bu mesleği öğrendim. Ondan sonra ilk iş yerimden ayrılarak kendi işimi kurdum, dükkanı yaptım. Kendi atölyemi yaptım, emeğimle çalışıyorum." diye konuştu.



"MESLEĞİ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"



Hasan İlişik, 40 yıldır sürdürdüğü dokumacılık sayesinde emekli olduğunu anlatarak, "O tarihte bir arkadaş 'illa bu işi yapalım' dedi. 4 metrekare bir dükkan yaptım. Ondan sonra tezgahları yaptım. Şimdi bu mesleği ayakta tutmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.



Bir saatte 3 metre uzunluğunda bir kilim dokuyabildiğini anlatan İlişik, tam gün çalıştığında ise ürettiği ortalama 10 kilimden günde bir ya da iki tane satabildiğini kaydetti.