40 yaşından sonra tanıştığı 'zirveler' tutkusu oldu

Mobilya imalatçısıyken arkadaşlarının daveti üzerine katıldığı dağcılık kulübüne başkan seçilen İsmail Yılmaz'ın, 40 yaşından sonra yapmaya başladığı profesyonel dağcılık tutkusu oldu.

Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerine kurulu Hacılar ilçesinde dünyaya gelen İsmail Yılmaz, her sabah evinin penceresinden dışarı baktığında ilk gördüğü manzara olan Erciyes'e 35 yaşındayken gitti.



Yılmaz, Erciyes Dağı'nın ardından Türkiye'de ve dünyada birçok dağa tırmanış gerçekleştirdi. 61 yaşında ve 3 çocuk babası Yılmaz, 204 kez zirve tırmanışı yaptı, diğer dağcılara rehberlik ederek yol gösterdi.



Yılmaz, kulüp başkanı olduğunda 38 yaşından sonra sporcularıyla gittiği Erciyes Dağı'nda kayak yapmayı öğrendiğini, daha sonra dağ tırmanışları yapmaya başladığını, o dönemki kısıtlı imkanlara rağmen dağcılığa tutkuyla bağlandığını anlattı.



Profesyonel dağcılığa 40 yaşından sonra başladığına işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:



"Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından milli takıma seçildim ve 2008 yılında dünyanın önemli zirveleri arasında yer alan Tacikistan Himalayalar'daki Korjenevskaya ve İsmail Samani Dağı'na çıktım. Birisi 7 bin 105 metre, diğeri de 7 bin 495 metre. Buraları gördükten sonra gerçek dağcılığın ne olduğunu öğrendim. Çok zor doğa şartlarına rağmen milli takım olarak Türkiye'yi 20 kişi temsil ediyorduk, 16 kişi zirveye ulaştı, bunlardan biri de bendim. Bu gurur da bana yetiyor. Türkiye'de tırmanmadığım dağ zirvesi kalmadı. Bugüne kadar Erciyes'te 204 tırmanış yaptım, bunlardan ikisi solo tırmanıştı diğer 202 tırmanışta da gruplar çıkardım ve 10 binin üzerinde insanı zirveye taşıdım. Bunların haricinde federasyonun görevlendirmesiyle diğer dağlara da ekip başkanlığı yaparak gruplar götürdüm ve zirve yaptık. Bunları da sayarsak toplamda 20 bin insana hizmet verdim. Şu an 61 yaşına girdim benim bundan sonra ki hedefimde Everest var. Eğer Everest'e de tırmanırsam, dünyanın en mutlu insanı olacağım."