Gaziantep'te 40 kişide uyuz mikrobu tespit edildi

Gaziantep'te kaşıntı şikayetiyle hastaneye başvuran aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 40 kişide halk arasında ''uyuz'' olarak bilinen Scabieis parazitine rastlandı.

Ajans Haber

Gaziantep Hürriyet Mahallesi'nde oturan, birbiriyle komşu ve akraba olan aile fertleri, farklı zamanlarda kentteki hastanelere giderek kaşıntı şikayetleri olduğunu söyledi. Doktorlar, hastalara ilaç yazarak temizlik konusunda dikkatli olmaları gerektiğini aktardı. Bir süre sonra aynı şikayetle hastaneye başvuran kişi sayısında artış olduğu gözlenince, İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Mahallede yapılan incelemeye katılan Halk Sağlığı İşleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Yemliha Aksoy; "Halk arasında 'uyuz' olarak tabir edilen, scabieis hastalığı olduğunu tespit ettik. Bu hastalığın tedavisi için özellikle hijyene dikkat etmek gerekiyor. Elbiselerin, yatak çarşaflarının, ayakkabıların kaynatılması gerekiyor. Muhtemelen bu önerilere çok dikkat edilmemiş. Daha çok yakın akrabalar arasında bulaşma olmuş. Bir ailede başlamış diğer ailelere de bulaşmış. Hastalarımızı öncelikle hastalıkla ilgili bilgilendireceğiz. Daha sonra tedavi tavsiyesinde bulunacaklar. Sonrasında da hijyenik kurallara nasıl uyulacağı konusunda bilgilendirme yapacağız. Bugün hastalarımızı hastaneye davet edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

Kaynak: AjansHaber