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14 Temmuz 2017 08:45 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2017 08:47

4. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali

Festivale katılan konuk ekipler ülkelerine özgü halk oyunları gösterisi sundu.

4. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali

Nevşehir'in Göreme beldesinde düzenlenen "4. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali" kapsamında konuk ekipler gösteri sundu.

Belediye etkinlik alanında oluşturulan sahneye renkli kıyafetlerle çıkan, Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekipleri ülkelerine özgü halk oyunlarını sergiledi.

Çok sayıda vatandaş ile turistlerin izlediği etkinlikte, Bulgaristan'dan gelen "Yaşlılar Korosu" söyledikleri Türkçe türkülerle beğeni topladı.

Program, Kırşehir Halk Oyunları Ekibi'nin gösteri ve konseri ile sona erdi.

Etiketler: halk oyunlarıgöreme


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