4. tur için tarih belli oldu

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye konulu 4. tur Astana toplantısının 14-15 Mart'ta düzenleneceğini bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu toplantının 14-15 Mart'ta yapılacağı, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran’ın yanı sıra Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefetin katılım için onaylarını bekledikleri belirtildi.



Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Ürdün'ün de davet edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, görüşmelerin ilk gününde ön görüşmelerin, ikinci gününde de genel oturumun yapılacağı kaydedildi.



Astana toplantısının ilki, Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak'ta düzenlenmişti.



İki ülke garantörlüğünde 30 Aralık 2016'da ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan heyetler, ateşkesi izlemek için İran'ın da dahil olduğu üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.



6 Şubat'taki ikinci ve 15-16 Şubat'taki üçüncü toplantıda, Esed rejiminin ateşkes ihlallerini sürdürmesi ve izleme mekanizmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı.



BM gözetiminde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen görüşmelerin gündemini siyasi geçişin uygulanması oluşturuyor.



Astana toplantıları ise Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde siyasi geçiş için gerekli genel ateşkes ortamını sağlamak için düzenleniyor.



BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, geçen hafta sona eren Cenevre 4 görüşmelerinde, Astana ve Cenevre süreçlerinin birbirini tamamladığını vurgulamıştı.