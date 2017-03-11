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11 Mart 2017 11:40 | Son Güncelleme: 11 Mart 2017 11:43

4 terörist etkisiz hale getirildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında tespit edilen terör örgütü hedeflerine düzenlenen harekatta 4 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Yüksekova kırsalına dün öğleden sonra hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölgedeki mağaralardan birinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 2 silah mevzisi de imha edildi.

Etiketler: hakkarioperasyonyüksekovahava harekatı


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