4 Rus sporcunun doping cezaları kaldırıldı

Uluslararası Bobsled ve Skeleton Federasyonu, doping kullandıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 4 Rus sporcuya verilen geçici men cezalarını kaldırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada, olimpiyat altın madalyalı Aleksandr Tretyakov ile Elena Nikitina, Maria Orlova ve Olga Potylitsyna olmak üzere 4 skeleton sporcusuna verilen geçici men cezalarının, yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle kaldırıldığı bildirildi.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Kanadalı hukuk profesörü Richard McLaren'in binden fazla Rus atletin 2011 ile 2015 yılları arasında devlet desteğiyle doping kullandığını öne sürdüğü ikinci raporunun ardından söz konusu 4 Rus sporcu hakkında soruşturma başlatmıştı.



Uluslararası Bobsled ve Skeleton Federasyonu ise soruşturma süresince sporcuların müsabakalardan geçici olarak men edilmesine karar vermişti.