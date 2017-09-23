5 kırmızı kart, 3 gol, kazanan Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi gerilimi, kırmızı kartları, pozisyonlarıyla nefesleri kesti. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.



Fenerbahçe'nin golleri 20. dakikada Giuliano (penaltı) ve 86. dakikada Vincent Janssen (penaltı) geldi. Beşiktaş'ın golünü 87. dakikada Ryan Babel kaydetti.



Beşiktaş'ta ilk yarı Ricardo Quaresma ikinci yarı ise Atiba Hutchinson ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Maç sonu hakeme itiraz eden Oğuzhan Özyakup ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise ilk yarı Luis Neto, ikinci yarı ise İsmail Köybaşı direk kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de ikinci yarıda itirazları nedeniyle tribünlere gönderildi.



Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 11'e yükseltti. Ligde ilk kez yenilen Beşiktaş ise 13 puanda kaldı.