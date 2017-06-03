4 futbolcu tamam, teknik direktör hafta başına

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yeni sezon için 4 futbolcuyla anlaşmaya vardıklarını ve teknik direktör konusunda hafta başında karar vereceklerini açıkladı.

Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen kulübün yıllık olağan mali ve idari genel kurulunda yoğun alkış alan barkovizyon gösteriminin ardından konuşan Aziz Yıldırım, transfer ve THY Avrupa Ligi şampiyonluğu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Futbol takımına mayıs ayında transfer yapacağı sözünü verdiğini hatırlatan Yıldırım, "Şartlar bazen oluşur, bazen oluşmaz. Biz yaptık ama kamuoyuna açıklamaya mecbur muyum? Bu ayın 17'sine kadar transfer penceresi açılmıyor. Yeni sezon için dört oyuncuyla anlaştık. Üç antrenörle görüşme yapıyoruz. Hafta başında yönetim olarak buna karar vermiş olacağız ve kamuoyuna açıklayacağız. Aykut Kocaman ismi geçiyor. Adam gelmeden, ne olacağı belli olmadan 'Aman Fenerbahçe'ye gelmesin.' diyorlar. Ya sen kimsin kardeşim, sen kimsin. Bırak da buna Fenerbahçe camiası karar versin." ifadelerini kullandı.



Başkan Yıldırım, sarı-lacivertli futbol takımındaki başarısızlıkla ilgili olarak da şunları kaydetti:



"Benim şahsıma ait olan bir tane arabam var. 4-5 senede 1 defa değiştiririm. Benim yatım yoktur. Bizim futbolcu diye aldığımız oyuncunun 3 tane arabası var. 20 yaşında yatı var, sistem yanlış. Hesap sorduğun zaman, 'Niye soruyorlar, neden yapıyorlar.' diyorlar. Oyuncunun biri bütün kazandığı paraları gidip organizatörlere kaptırıyor, sahada yok. Bir işlem yapamıyorsunuz. 10, 20 bin dolar ceza veriyorsunuz ama orada milyon dolarlar götürülüyor. Ben bunu görüşmeye gittiğimde UEFA Başkanı'na da söyledim, kulüpler mağdur. Bosman kararlarından bu yana kulüpler sporculara karşı mağdur durumda. Bunun değişmesi, önlenmesi lazım diye düşünüyorum. Bu sene başarısızlığın nedeni bizim takımın kendi davranışları."



Ocak ayından itibaren Samandıra'daki tesislere gitmediğini ve kimseyle muhatap olmadığını ifade eden Yıldırım, teknik direktör Dick Advocaat ile birkaç kez görüşerek dertlerini çözmeye çalıştığını anlattı.



Yıldırım, büyük camiaların hedef koymak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Futbolcular kendi göbeklerini kendileri kessinler dedik ama maalesef kültür seviyeleri ve profesyonellik anlayışları tam yerleşmediği için bu meydana gelmedi ama bu sene her şeyle elimiz orada olacak. 'Önümüzdeki sene şampiyon olacağız.' diye söylemiyorum. Bak ağzımdan çıkmıyor. Sonra yazıyorlar 'Şampiyon olacağız dedi.' diye. Hedef konması lazım, hedef konmadan olmaz. Bunları kullanıyorlar." diye konuştu.



DOĞUŞ GRUBU'YLA 3 YILLIK ANLAŞMA



Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün kuruluşunun 100. yıl dönümü öncesinde Murat Ülker vasıtasıyla Ülker Grubu ile yaptıkları anlaşmanın benzerini, Doğuş Grubu ile de gerçekleştirdiklerini ve hayata geçirmek üzere olduklarını dile getirdi.



Ferit Şahenk vasıtasıyla anlaşmanın imza aşamasına geldiğini ve Fenerbahçe ile Doğuş Grubu'nun beraber hareket edeceğini aktaran Yıldırım, "Her türlü anlaşmayı yaptık, imza atma aşamasındayız. Bütçenin yarıya yakınını onlar karşılayacak. Kalan kısımları da Fenerbahçe tamamlayacak. Anlaşma 3 yıllıktır. Ayrıca Ferit Şahenk Bey, yelken şubesinin sponsorluğunu almıştır. Orayı olimpiyatlarda madalya kazanacak şekilde organize etmektedirler. Kendilerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Aziz Yıldırım, basketbolda kulüpler bazında dünyada iki büyük organizasyon yapıldığını kaydederek, şöyle devam etti:



"Bir tanesi NBA, ikincisi ise THY Avrupa Ligi. THY Avrupa Ligi'nin kuruluş amaçlarından bir tanesi de Avrupa'da NBA'e benzer bir organizasyonu yapmaktır. İlerde, NBA ile beraber bu coğrafyada (Avrupa) bunu sağlamaktır. Şimdi futboldaki Şampiyonlar Ligi'nin değeri ne ise basketbolda da THY Avrupa Ligi'nin değeri aynıdır. Bundan yıllarca önce belki de bunu hayal edemezdik ama bu hayaller gerçekleşmiştir. Geçmişte bir söz söyledim; Galatasaray UEFA kupasını aldığı zaman 'Tesadüf oldu.' dedim ama herkes o lafımı başka yerlere çekti. Kazanılmış bir kupayı inkar etmek olamaz. Benim orada söylemek istediğim devamlılığının olmasıydı. Eğer Fenerbahçe Basketbol Takımı geçmişi yaşamamış olsaydı bu da bir tesadüf olurdu. Önce Madrid, ardından Berlin, sonra da İstanbul'da yapılan Dörtlü Finaller sonucunda Fenerbahçe şampiyon olmuştur. Devamlılık vardır, devamlılık sürecektir."



Başkan Yıldırım, Fenerbahçe'nin basketbolda Avrupa şampiyonu seviyesine gelmesinde, hiçbir karşılık beklemeden kulübe Ülker Sports Arena'yı hediye eden Ülker ailesi ile Murat Ülker'in büyük payı olduğunu bildirerek, kendisine ölene kadar teşekkür edeceğini söyledi.



Fenerbahçe Başkanı, devletin ve Türk Hava Yolları'nın verdiği garantiler sayesinde Dörtlü Final'in Türkiye'de yapılmasının sağlandığını belirterek, "Buna katkı olarak 7 tane Türk sponsor da baskı yaparak bu büyük organizasyonun yapılmasını sağlamıştır. Burada kimsenin burnundan kan akmadan organizasyon başarıyla bitirilmiştir. Fenerbahçe'nin maçları oynanırken herkes birbirine 'Fenerbahçe kimdir?' diye sormuştur. Fenerbahçe bir Türk takımıdır, bu, dünyaya ezberletilmiştir. Ülke tanıtımı yapıldı, bütün dünya bunları seyretti. Fenerbahçe'yi ve ülkeyi tanıdılar." şeklinde konuştu.



Avrupa Ligi oluşumunun yüzde 75'lik payının, içerisinde Fenerbahçe'nin de bulunduğu 11 kulübe ait olduğunun altını çizen Yıldırım, "Fenerbahçe buranın ortağıdır, mal sahibidir. Avrupa Ligi yaşadığı sürece Fenerbahçe oranın ortaklarından biridir. Bu 11 kulübün bir araya gelmesiyle yönetim kurulu başkanı ve yönetim seçiliyor. Şu anki başkanı da bu ekip seçmiştir." şeklinde görüşlerini aktardı.



Başkan Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün, THY Avrupa Ligi'nden, bu sezon kazanılan şampiyonlukla 3,5 milyon avroya yakın gelir elde ettiğini de bildirdi.



