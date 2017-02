4 bin 403 kişiye bir cami düşüyor

Ülke genelinde en çok camiye sahip şehir İstanbul olmasına rağmen, metropol kent her 4 bin 403 kişiye bir cami düşmesiyle son sırada.

Türkiye'de ibadete açık 87 bin 528 camiden 3 bin 362'si İstanbul'da yer alıyor. Ülke genelinde en çok camiye sahip İstanbul, aynı zamanda cami başına en fazla kişi düşen şehir konumunda bulunuyor. Son rakamlara göre 14 milyon 804 bin 116 kişinin yaşadığı metropolde her 4 bin 403 kişiye bir cami düşüyor.



Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre İstanbul'daki cami sayısı 3 bin 362. Konya, İstanbul'un ardından 3 bin 166 cami ile ikinci sırada yer alırken, 3 bin 41 cami ile Ankara üçüncü, 2 bin 700 cami ile Samsun dördüncü ve 2 bin 603 cami ile Kastamonu beşinci sırada yer alıyor.



Ancak kişi başına düşen cami sayısına göre bir değerlendirme yapıldığında çok farklı bir manzara ortaya çıkıyor.



Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 rakamlarına göre İstanbul, ülke nüfusunun yüzde 18,5'ini oluşturuyor. 14 milyon 804 bin 116 kişinin yaşadığı metropolde her 4 bin 403 kişiye bir cami düşüyor.



İstanbul'dan sonra 2 milyon 161 bin 303 kişilik nüfusu ve 3 bin 166 camisiyle Konya'da 682 kişiye bir cami, 5 milyon 346 bin 518 vatandaşın ikamet ettiği başkent Ankara'da ise bin 758 kişiye bir cami düşüyor.



KASTAMONU LİSTENİN BAŞINDA



2 bin 603 caminin bulunduğu Kastamonu'nun nüfusu 376 bin 945. Bu şehirde her 144 kişiye bir cami, 696 cami bulunan 168 bin 68 nüfuslu Artvin'de ise 241 kişiye bir cami denk geliyor.



En az caminin (92) olduğu 82 bin 193 nüfuslu Tunceli'deyse 893 kişiye bir cami düşüyor.