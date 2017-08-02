Marmaris'teki FETÖ operasyonunda 4 astsubay gözaltına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki FETÖ soruşturması kapsamında 4 astsubay gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 astsubay gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli Astsubay Üstçavuş H.Ç, Astsubay Kıdemli Üstçavuş M.A.Y, Astsubay Kıdemli Çavuş F.O ve Astsubay Kıdemli Çavuş S.T. gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında Astsubay Kıdemli Çavuş M.Ç. de Mersin'de gözaltına alınarak Marmaris’e getirildi.
Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM birimlerine teslim edildi.