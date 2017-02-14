37 ilde 834 kişi gözaltına alındı

Terörle mücadele ekiplerince 37 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 834 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında 37 ilde terör örgütüne yönelik operasyonlarda 834 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın üst yönetimince teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'nın başkenti Nairobi'de yakalanarak, Türkiye'ye getirilişinin sözde yıl dönümü olan 15 Şubat'tan başlayarak bahar yaz dönemine yönelik yoğun eylemlilik talimatı verildiğinin tespit edildiği belirtildi.



Bu amaçla terör örgütü üyelerinden daha önce Sur, Cizre, Silopi ve Nusaybin'de yapıldığı gibi silahlı eylemler gerçekleştirmeleri istendiği belirtilen açıklamada, terör örgütünün eylem arayışlarının kesintiye uğratılması, ilişki ve irtibatlarının deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde dün ve bugün eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği ifade edildi.



Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 834 kişinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, 2 AK-47 otomatik silah, 11 tabanca, 15 av tüfeği, 437 çeşitli çap ve ebatta fişek, 3 şarjör, bir telsiz ile çok miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.



Açıklamada, Türkiye'de huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan her türlü terör örgütü ile mücadelenin süreceği kaydedildi.