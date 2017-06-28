36 terörist ölü, 13 terörist sağ ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçleri tarafından 19-28 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 36 teröristin ölü, 13 teröristin sağ olarak ele geçirildiği, 16 teröristin ise teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 19-28 Haziran'da terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 835 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 866, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 50, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 474, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 5 zanlı gözaltına alındı.



Yapılan operasyonlarda, bin 395'i terör suçlarından, bin 857'si asayiş, uyuşturucu, siber ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 252 kişi gözaltına alındı.



Operasyonlarda 36'sı ölü, 13'ü sağ, 16'sı teslim olmak üzere 65 terörist etkisiz hale getirildi.



Diyarbakır, Siirt, Mardin, Muş, Van ve Giresun'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 27 sığınak, barınak, mağara ve tuzaklanan 17 el yapımı patlayıcı ile mayın imha edildi.



Güvenlik güçlerince 306 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 37 el bombası, 2 canlı bomba yeleği, 19 bin muhtelif mühimmat, 34'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 42 silah ele geçirildi.



UYUŞTURUCU OPERASYONLARI



Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 78 ilde 940 uyuşturucu operasyonu yapıldı.



Operasyonlarda 11 ton esrar, 95 kilogram eroin, 200 gram kokain, 6 kilo 43 gram metamfetamin, 1 kilogram afyon sakızı, 2 kilogram bonzai, 215 bin 535 uyuşturucu hap ile 1 milyon 760 bin 940 kenevir bitkisi, 1 milyon 58 bin 264 paket kaçak sigara ve 1 ton 737 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bin 328 kişi gözaltına alındı.



Ayrıca 23 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 344 şüpheli yakalandı.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında 626'sı denizlerde, 2 bin 696 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 54 kişi yakalandı.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELE



FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren bin 161 sosyal medya hesabı ile ilgili yapılan çalışmalar doğrultusunda tespit edilen 666 kişiden 72'si gözaltına alındı.



HUZUR ARİFE UYGULAMASI



Öte yandan, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla ülke genelinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince, 26 bin 25 personelin katılımıyla "Huzur Arife" uygulaması yapıldı.



Uygulamalarda, 258 bin 487 şahıs ile 101 bin 949 araç kontrol edildi. Kontrollerde, aranan 351 şahıs ile 643 araç yakalanırken, 172 şahıs gözaltına alındı. Kanuna aykırı faaliyetleri tespit edilen 296 kişi ile 3 bin 933 araca, 1 milyon 356 bin 184 lira para cezası uygulandı.



Ayrıca 81 ilde 15 bin 202 personelin katılımı ile tütün mamüllerini piyasaya arz eden iş yerlerine yönelik "Duman" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 5 bin 231 iş yeri kontrol edilirken, kanuna uygun olmayan satış yapan iş yerlerine 9 milyon 600 bin lira para cezası kesildi.