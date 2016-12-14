36 araç birbirine girdi

Aksaray-Adana karayolunda 36 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 57 kişi yaralandı.

Aksaray-Adana karayolunda 36 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 57 kişi yaralandı.



Aksaray-Adana karayolunun 40. kilometresindeki Akçakent köyü yakınlarında etkili olan kar ve tipi nedeniyle 36 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.



İhbar üzerine kaza yerine Aksaray ve Niğde'den 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 57 kişiden 29'u Aksaray Devlet Hastanesine, 18'i Aksaray'daki özel hastaneye, 10'u da Niğde Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.



Yara almadan kurtulan kazazede, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolun trafiğe kapalı olduğunu belirterek, "Teker teker geçişe izin vermeye başladılar. Bir anda çığlık duyduk. Otobüs kaymaya başladı. Otobüsümüz kamyona arkadan çarptı. Muavinimiz yaralandı. Daha sonra da arka arkaya diğer araçlar birbirine çarptı." diye konuştu.



"YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"



Kaza yerine gelen Aksaray Valisi Aykut Pekmez, yetkililerden bilgi aldı.



Pekmez, kar ve tipi nedeniyle 36 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldiğini söyledi.



"Kazayı haber alır almaz bütün ekiplerimiz kaza yerine sevk edildi." diyen Pekmez, şunları kaydetti:



"Niğde ve Konya'dan ambulans talep ettik. Karayolları, AFAD, UMKE, jandarma, bütün ekiplerimizle en hızlı şekilde kaza yerine ulaştık. Kazaya karışan araçları bir an önce kaldırarak trafiği sağlamaya çalışacağız. Allah’a şükür, ölü yok. Yaralanan vatandaşlarımızın da hayati tehlikesi yok."

Kaynak: AA