35 jandarma personeli FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla 16 subay, 19 astsubay toplam 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda 16'sı subay, 19'u astsubay olmak üzere 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yürütülen iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi.



Operasyonda 16'sı subay, 19'u astsubay olmak üzere 35 muvazzaf jandarma personeli yakalandı.