34. İl Müftüleri İstişare Toplantısında Sonuç bildirgesi yayınlandı

Haymana'da başlayan 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi yayınlandı.

34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede: "Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan ve içtihadın mümkün olduğu alana dahil olan bazı fıkhi hükümleri değişen şartlara göre güncellemek, dinde reform yapmak anlamına gelmemektedir. Aslında bu davranış, İslam'ın evrensel hakikatlerini, onların özüne dokunmadan her çağa ve topluma aktarmak ve vahyin ışığında hayata rehberlik etmek demektir." denildi.

Kaynak: AA