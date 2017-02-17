Kastamonu'da 338 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 338 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 338 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı, özellikle şehrin yüksek rakımlı ilçelerindeki köylere ulaşımda aksamalara yol açıyor.



Kar nedeniyle, Ağlı'da 8, Araç'ta 6, Azdavay'da 37, Bozkurt'ta 21, Cide'de 25, Çatalzeytin'de 27, Daday'da 28, Devrekani'de 30, Doğanyurt'ta 7, Hanönü'de 16, İhsangazi'de 10, İnebolu'da 41, Küre'de 26, Pınarbaşı'da 17, Seydiler'de 12, Şenpazar'da 14, Taşköprü'de 9 ve Tosya'da 4 köye ulaşım sağlanamıyor.



Ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde dün 458 olan kapalı köy yolu sayısı 338'e düşürüldü.



Ekiplerin kapalı köy yollarını açma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.