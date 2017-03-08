22 ilde FETÖ operasyonu: 145 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapılanma içerisinde olduğu öne sürülen 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen 2 soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY üyesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapılanma içerisinde olduğu ileri sürülen 145 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüpheliler arasında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu öğrenildi.



Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 22 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.



Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda şu ana kadar 40 kişinin gözaltına alındığı, operasyonların sürdüğü bildirildi.