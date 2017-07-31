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31 Temmuz 2017 07:12 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2017 07:15

31 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

31 Temmuz 2017 gündem özeti şöyle;

31 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı dış ticaret verilerini ve Nisan-Haziran 2017 dönemini kapsayan yılın 2. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.

2- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, basın toplantısı düzenleyecek.


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

SPOR

1- Kulüplerin futbolcu transfer çalışmaları ve yeni sezon hazırlıkları takip ediliyor.

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