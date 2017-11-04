305 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen operasyonda 305 yabancı uyruklu yakalandı, 10 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 305 yabancı uyruklu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı'nın Şehitler Abidesi açıklarında "Aktaşlar-B" isimli balıkçı teknesine operasyon düzenledi.



"SAGET-7", "TCSG-16", "SAGET-31" ve "TCSG-66" bot komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda, yarım saatlik kovalamacanın ardından tekne durduruldu.



Operasyonda, tekne içerisinde Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu 305 yabancı uyruklu yakalandı. Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri öne sürülen 7'si Türk, 2'si Rus, 1'i İran uyruklu 10 kişi de gözaltına alındı.



Kaçakları taşıyan tekne Kepez Limanı'na bağlanarak el konulurken yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.



Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu sürüyor.



