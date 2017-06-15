300 engellinin akülü araç sevinci

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün "Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi" kapsamında 300 engelliye akülü araç hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki akülü araç dağıtım törenine Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, iş adamı Çetin Şen, engelliler ve yakınları katıldı.



Törende konuşan Vali Kamçı, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için son yıllarda büyük projeler gerçekleştirildiğini ancak özellikle alt yapı konusunda yapılması gereken daha çok iş olduğunu söyledi.



Engelli vatandaşlara akülü araç hediye eden hayırsever iş adamı Çetin Şen'e teşekkür eden Kamçı, araçları vatandaşlara teslim etti.



Vali Kamçı, ayrıca hayırsever Şen'den, dağıtılan akülü araçların hurdaya çıkana kadar bakımlarını karşılama sözünü de aldı.



Engellilerden 10 yaşındaki Rümeysa Coşkun, 6 yaşından bu yana tekerlekli sandalye kullandığını belirterek, akülü araca kavuşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Rümeysa Coşkun'un babası Selçuk Coşkun da yolların ve kaldırımların engellilerin araçlarını kullanmalarını uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.



Özellikle engelli rampalarına özen gösterilmediğini ifade eden Coşkun, bu konuda belediyelerden gerekli hassasiyeti göstermelerini beklediğini belirtti.



Öte yandan törende, 2016 yılındaki projeleri dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen Toplum Destekli Polislik Ödüllerinde birinciliğe layık görülen Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine Vali Kamçı tarafından ödülleri takdim edildi.



Dağıtılan akülü araçlar şarj edildikten sonra 10 saate kadar kullanılabiliyor, saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor.