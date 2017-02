300 bin kişiye istihdam sağlayacağız

TİM Başkanı Büyükekşi, "İlave 1 milyon yeni istihdam konusu gündeme geldi. İnşallah bunun 300 binine talibiz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği başlattığını belirterek, "Bunun ana aktörlerinden biri de ihracatçılar olacak. İlave 1 milyon yeni istihdam konusu gündeme geldi. İnşallah bunun 300 binine talibiz, bu 300 bin istihdamın ihracatçılar tarafından yaratılacağını düşünüyoruz." dedi.



TİM'in hazırladığı İhracatçı Eğilim Anketi 2016 4. Çeyrek Gerçekleşme ve 2017 1. Çeyrek Beklenti sonuçlarına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Büyükekşi, anketi 450 ihracatçı firma ile gerçekleştirdiklerini, soruları firmaların yönetim kurulu üyeleri veya üst düzey yöneticilerine yönelttiklerini bildirdi.



Ankete katılan firmaların hemen hemen bütün sektörleri kapsadığını belirten Büyükekşi, sonuçların neredeyse tüm ihracatçıların genel eğilim ve beklentilerini yansıttığını ifade etti. Büyükekşi, 2016'nın son çeyreğindeki gerçekleşmeleri 3 başlık altında topladıklarını, bunların "pazara giriş", "yatırımlar ve istihdam" ile "ihracatçıların yaşadıkları sorunlar" olduğunu söyledi.



"BU YIL 2 BİN KİŞİ ALACAĞIZ"



Mehmet Büyükekşi, ankete göre firmaların yüzde 68'inin en az geçen yılki kadar ihracat yapacaklarını söylediğini belirterek, "Üretimde ise bu oran yüzde 71. Bu iyimser beklenti, 2017'nin büyüme ve ihracat artışı için önemli bir yıl olacağını gösteriyor." dedi.



Bu yılın ilk çeyreğinde her 2 firmadan bir tanesinin yurt içindeki, her 3 firmadan bir tanesinin ise yurt dışındaki yatırımlarını artırmayı planladığını kaydeden Büyükekşi, firmaların bu kararlarının arkasında yer alan ilk faktörün yüzde 44 ile kurulu kapasite yetersizliği olduğunu vurguladı.



Büyükekşi, her yapılacak yatırımın ihracata ilave bir katkı sunacağını belirterek, "Bunun en güzel örneğini geçen yıl gördük, Toyota'nın hibrit olarak ürettiği araba kasım ayında banda indi. Yaklaşık 600 milyon dolar sadece o firmadan ilave ihracat gelecek. Çünkü o arabalar Japonya dışında dünyada sadece Türkiye'de üretilecek." şeklinde konuştu.



İhracatçı firmaların yüzde 29'unun 2017'nin ilk çeyreğinde istihdam artışı sağlayacağını söylediğini, 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü çeyrekte daha güçlü bir istihdam artış beklediklerini kaydeden Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği başlattığını, bunun ana aktörlerinden birisinin de ihracatçılar olacağını söyledi.



"NEREDEYSE BU 300 BİNİN YÜZDE 1'İNİ BENİM FİRMAM TEK BAŞINA ALACAK"



Büyükekşi, şöyle devam etti:



"Bu seferberlik ihracatçılarımızın, iş adamlarımızın içinden gelerek azimle ve şevkle olacak. Sayın Başbakanımız da bu konuyla ilgili 12 milyar liralık destek vereceklerini söyledi. Özellikle söylenen şey şu; 'net ücretler sizden, sigorta primleri ve vergiler bizden'. Bir iş adamı ne ister ki... İlave 1 milyon yeni istihdam konusu gündeme geldi. İnşallah bunun 300 binine talibiz, bu 300 bin istihdamın ihracatçılar tarafından yaratılacağını düşünüyoruz.



O gün Sayın Cumhurbaşkanımız Konukoğlu'na (iş adamı Abdulkadir Konukoğlu) sordu, 'sen ne kadar alacaksın' diye. Ben de böyle bir soru gelir diye sabah kendi şirketimin CEO'sunu aradım. Biz bu yıl 2 bin kişi alacağız. Şu anda bizde 7 bin 100 kişi çalışıyor, 2 bin kişi daha alacağız. Neredeyse bu 300 binin yüzde 1'ini benim firmam tek başına alacak."