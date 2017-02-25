30 kedi zehirlenmiş halde bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitesinin bahçesinde zehirlenmiş halde yaklaşık 30 kedi bulundu.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde farklı noktalarda 30'a yakın zehirlenmiş halde kedi bulan vatandaşlar, Alanya Belediyesi ekiplerine haber verdi.



Veteriner İşleri Hekimliğinden gelen ekipler, kedilerin zehirlendiğini tespit etti. Ekipler, zehirlenen kedileri torbalara koyarken, olayı öğrenen hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Bölgede hayvanseverler tarafından kedileri beslemek için konulan kaplara zehirli yem konulmuş olabileceği belirtildi.



Alanya Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedi ölümlerini yetkililere haber verdiklerinde en az 4 saat kimsenin gelmediğini öne sürdü. Daha sonra belediye görevlilerinin gelip kedileri torbalara koyduğunu belirten Ergun, "Kedilerin ölüm nedeninin araştırılması gerekiyor." diye konuştu.



Dünya Kedi Irkları Derneği Başkanı Mehmet Emin Hocaoğlu ise kedilerin zehirlenmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti. Konunun takipçisi olacaklarını dile getiren Hocaoğlu, "Bunun peşini bırakmayacağım. Çünkü insanlar artık kolay kolay bir canlıya kıymamalı. Bir kediyi, köpeği öldürdüğünüzde hiçbir şey olmuyor, dememeli. Bunu yapanların gerekli cezaya çarptırılması için çalışacağım." dedi.