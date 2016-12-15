30 kaymakam tutuklandı

Tokat'ta, FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin 100, 101 ve 102. dönemleri kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında, kaymakam ve kaymakam adayı 30 kişi tutuklandı.

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanmasına ilişkin 100, 101 ve 102. dönemleri kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında, kaymakam ve kaymakam adayı 30 kişi tutuklandı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin yürüttüğü FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin 100, 101 ve 102. dönemleri kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde olan, ihraç edilen kaymakam ve kaymakam adaylarının bulunduğu kişiler, ifadeleri alınmak üzere Tokat'a davet edildi.



Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar kente gelen 75 kaymakam ve kaymakam adayının Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alındı. Bu kişilerden 30'u tutuklandı. Şüphelilerden 25'i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 20 kişi de ifadelerinin ardından, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA