3. Türkiye Yat Şampiyonası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 22 tekneyle yaklaşık 250 sporcunun katıldığı organizasyon tamamlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 3. Türkiye Yat Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.



TÜRKİYE 3. YAT ŞAMPİYONASI



Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü iş birliğinde, Milta Bodrum Marina'nın katkılarıyla gerçekleştirilen yarışlarda, 22 tekneyle yaklaşık 250 sporcu mücadele etti.



Katılımcıların iki gün boyunca dört sınıfta mücadele verdiği organizasyonda, son gün yarışlarının ardından Milta Marina'da ödül töreni düzenlendi.



Yarışlarda genel sıralamada IRC-1 sınıfında Arkas Flying Box isimli tekne birinci oldu.



IRC-2'de MNG Kargo Sailing Team, IRC-3'te İskorpit UK Sails ve IRC-4'de M2 isimli tekne birinciliği elde etti.



Törende, dereceye girenlere kupa ve madalyaları TYF yetkilileri ve organizasyon görevlilerince verildi.



TYF Başkanı Özlem Akdurak, törende yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere ve yarışlara katılan sporculara teşekkür ederek, "Yat sporu bizim için vazgeçilmez bir spor ve önündeki bütün engelleri kaldırmak için elimizden gelen bütün desteği göstereceğiz. Uluslararası yarışlarda başarı göstererek Türk bayrağını dalgalandıran sporculara da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.