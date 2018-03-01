3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri başlıyor

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği ve Haşimi Yayınevi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, yarın başlıyor.

İslam dünyasının önde gelen yayınevleri, yazarları ve alimlerin de katılacağı 3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'ne Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt başta olmak üzere 22 ülkeden 55 yayınevi ile 300 ilim adamı ve yazar katılacak.



Çeşitli seminer, konferans ve etkinliklerin yapılacağı organizasyon, Osmanlı coğrafyasında kurulmuş İslam ülkelerinin ortak miras ve kültür şuurunu tesis etmeyi, karşılıklı olarak yeni nesillerin ortak tarih ve medeniyet algısına katkı sağlamayı amaçlıyor.



"Geçmişin ihyası, geleceğin inşası için medreselerimiz" sloganıyla kapılarını açacak olan ve binlerce Arapça kitabın sergileneceği organizasyon kapsamında çeşitli konferans, seminer, konser, fakülte buluşmaları, söyleşiler ve resim sergileri düzenlenecek.



Türkiye ve İslam dünyasından geniş bir kitleye hitap eden organizasyonda, ortak tarih ve kültüre dair etkinlikler de düzenlenecek. Bu kapsamda 3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri boyunca fotoğraf sergileri de açılacak.



Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2-11 Mart'ta gerçekleşecek etkinlik kapsamında, ziyarete açılacak sergiler "15 Temmuz", "Şehrin Kandilleri Medreseler" ve "Mazlumların Sığınağı Anadolu Coğrafyası" başlıklı temalardan oluşacak.

Organizasyonda Dr. Hüseyin Okur'un editörlüğünde hazırlanan 15 Temmuz Destanı adlı eserin yanı sıra Ozan Bodur'un kaleme aldığı "II. Abdülhamid Han'ın Hayatı ve Hizmetleri" ve "Operasyon 1915" adlı kitaplar Arapçaya çevrildi. Bu 3 önemli eser Arap dünyasına da dağıtılacak.



Etkinlikler kapsamında yarın saat 11.00’de gerçekleştirilecek açılış programının ardından saat 15.00’te başlayacak ilk oturumda Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir “Ashab-ı Suffe” kavramını, Katar’dan Yusuf İzzeddin de “Medreseler ve İslam” konusunu ele alacak.



17.00 ila 18.30 saatleri arasındaki ikinci oturumda ise Ürdün’den Dr. Emin Yusuf Odeh “Tasavvuf Söylemi Üzerinden İnsanı Tanımayı”, Iraklı Dr. Selman ez-Zafiri de “Osmanlılar Devrinde Irak’taki İlmî Hareketleri” ziyaretçiler için değerlendirecek.



Zengin içeriği ve etkinlik programı ile 3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, 11 Mart’a kadar her gün sabah 10.00’dan akşam 21.00’e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.



