3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince bugün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince bugün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerce kullanılan mühimmat ve malzeme depoları imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları ile bugün öğlen saatlerinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği ifade edildi.



Bilgilendirmede, düzenlenen hava harekatında teröristlerce kullanılan mühimmat ve malzeme depolarının imha edildiği ve bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.