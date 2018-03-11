3 puanı aldık ve lider olarak devam ediyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yendikleri maça ilişkin, "Allah'a şükür kazasız belasız 3 puanı aldık ve lider olarak devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın kendileri için zorlu geçtiğini söyledi.

Maça 1-0 geride başladıklarını hatırlatan Terim, "Kendi oyuncularım, rakip oyuncular, saha yönetimi, çileden çıkmanın hakkını hep beraber verdiler. Allah'a şükür kazasın belasız 3 puanı aldık ve lider olarak devam ediyoruz." dedi.

"HÜCUM OLARAK ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPTIK"

Fatih Terim, Atiker Konyaspor karşısında ofansif bir bir oyun sergilediklerine aktararak, "Hücum olarak elimizden ne gelirse yaptık. Zaten atağı seven oyuncularla oynuyoruz. Bulunduğu rolden atağa gidecek oyuncularımız var. Gol için her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Oyun anlayışlarının her zaman hücumdan yana olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Eğer bir yere gideceksek, oynayarak gideriz. Başarı kazanacaksak, oynayarak kazanacağız. Bunun da en önemli yolu atak yapmak. Pes etmedikleri için oyuncularımı kutluyorum. Buradan çıkmak çok kolay değildi. Hem sonuç hem de liderlik anlamında çok önemli bir gün yaşadık. Her geçen gün inşallah daha iyi olacağız. Üstüne koyarak, ciddiyetimizi bozmadan devam etmeliyiz. Kazanırız veya kaybederiz ama hedefe doğru gidiyoruz." şeklinde konuştu.

"DERBİDE İYİ SONUCA İNANIYORUM"

Gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin hatırlatılması üzerine Terim, "Ümit ederim iyi sonuçla döneriz. Derbide iyi sonuca inanıyorum. Kazanamama psikolojisiyle ilgili lafları de çok fazla önemsemiyorum açıkçası." değerlendirmesinde bulundu.

SİNAN GÜMÜŞ: 3 PUANLA AYRILDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, ise maçın hemen başında 1-0 geriye düştüklerini belirterek, "İnancımız yerindeydi. Taraftarımız 90 dakika destekledi. İkinci yarıda yaptığım asist ve attığım golden sonra maçı güzel bitirdik. Buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Sinan Gümüş, Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları derbiyle ilgili olarak, "Lider gideceğiz ve oradan lider olarak ayrılmak istiyoruz. Her deplasman maçı zordur. Öz güvenimiz yerinde. Bugün aldığımız 3 puanla bence büyük bir avantaj elde ettik. Oradan 3 puanla ayrılırsak, şampiyonluk yolunda kimsenin bizi tutacağını zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.