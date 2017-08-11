PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt ve Hakkari kırsalında düzenlenen operasyonlarda toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen müşterek operasyon kapsamında Çevrimtepe köyü kırsalına hava harekatı düzenlendi.



Operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Arazi arama ve tarama çalışmasında bir M-16 piyade tüfeği, 6 kalaşnikof, tabanca, el bombası, 2 sırt çantası, 2 hücum yeleği, 2 şemsiye ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 7 Temmuz'da Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e yönelik suikast girişimi ile 24 Temmuz'da Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Yakup Akdağ'ın şehit edilmesi olayının planlayıcısı ve faili oldukları değerlendiriliyor.



HAKKARİ'DE DE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Karadağ Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen üç terörist etkisiz hale getirildi, bir Doçka silahı imha edildi.