3. Ordu Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Erzincan'da, FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde bulundukları iddiasıyla 14'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde bulundukları iddiasıyla 14'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına savunmaların alınmasıyla devam edildi.



Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Ersoy Aktaş, Hasan Yıldırım, Talat Öğütçü, Gökhan Salbaş, Mesut Gülmez, Yusuf Er, Muharrem Cansın, Cem Yeşilyurt, Mehmet Fatih Kandemir ile tutuksuz yargılanan Ali Ölmez, Adem Tosun, Murat Akçay, Hamit Öz, Murat Akbaş, Hakan Korkmaz, Aydın Çuvalcı, Gürsel Bayram hazır bulundu.



Diğer sanıklardan eski Tuğgeneral Ekrem Çağlar tutuklu bulunduğu Çorum L Tipi, Veli Karagöz Elazığ T Tipi, eski Albay Murat Orhan Tonğ Tokat T Tipi, Şakir Akbulut Sincan 1 No'lu F Tipi ve Cihan Bayır bulunduğu ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.



Tanıklar, sanık yakınları ve avukatları ile izleyicilerin de bulunduğu duruşmada, sanıkların kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunmaların alınmasına devam edildi.



Tutuklu sanıklardan İl Jandarma Komutan Yardımcısı eski Yarbay Şakir Akbulut, mahkeme başkanının anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekle suçlandığını hatırlatması üzerine, "Hayatımın hiçbir döneminde bu terör örgütü ile bir ilişkim olmadı. 17 yılım terörle mücadeleyle geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü yaptım. Erzincan’da yetkim dahilinde mülki ve adli bir görevim bulunmamaktadır. Ben geri hizmet tabir edilen idari hizmetlerden sorumluydum." diye konuştu.



“SEN ORADA NE İŞ YAPIYORSUN?”



Mahkeme başkanının, "Gelen sıkıyönetim emrini neden ilin valisi ya da savcısına bildirmedin ?" sorusu üzerine Akbulut, ”Görevde olan bir komutanım var. Darbe gecesi nöbetçi amirin getirdiği sıkıyönetim emriyle ilgili alay komutanımıza bilgi verdim. Kendisi ilin valisine ya da savcıya bu konuda bilgi verip vermediğini bilmiyorum. Bu benim sorumluluğumda değil." dedi.



Bunun üzerine mahkeme başkanı, "İşine gelince yukarısı, işine gelince aşağısı sorumlu diyorsun. Sen orada ne iş yapıyorsun?" ifadesini kullandı.



Mahkeme başkanı sanık Akbulut'a, darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz gecesi ile ilgili Erzincan İl Jandarma Komutanlığında bulunan kamera kayıtlarının bir program aracılığıyla silindiğini söyleyerek bundan kendisinin bilgisinin olup olmadığını sordu.



Akbulut, kamera kayıtlarının silindiğini ilk kez duyduğunu belirterek, savunmasına şöyle devam etti:



"Bu konuya dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. İl Jandarma Komutanım bana en ufak kanunsuz bir emir vermemiştir. Zaten böyle bir şey olsaydı ben bu emirlere kanunsuz olacağı için karşı gelirdim."



Tutuklu yargılanan, örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" eski 3. Ordu Kurmay Yar Başkanı Tuğgeneral Çağlar’ın emir astsubayı Ersoy Aktaş ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, askerliğin temelinin disiplin ve mutlak itaat olduğunu söyledi.



Aktaş, 15 Temmuz günü izinli olmasına rağmen izninin Çağlar tarafından iptal edilerek görevine geri çağrıldığını iddia ederek, "Hakkımda suç istinat edilen terör örgütü üyeliğini kabul etmiyorum. Ben bana verilen görevleri emir komuta zinciri içerisinde en iyi şekilde yapmaya çalıştım. 3.Ordu Karargahında usulsüz herhangi bir faaliyet ve karar alındığını görmedim. Darbe girişime ait bir talimat olsaydı bu emri kesinlikle yerine getirmezdim." ifadelerini kullandı.



Mahkemenin savunmasını aldığı tutuklu sanıklar Hasan Yıldırım, Talat Öğütçü, Gökhan Salbaş, Mesut Gülmez, Yusuf Er, Muharrem Cansın, Cem Yeşilyurt ve Cihan Bayır ise haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti.



Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla yarın devam edecek.