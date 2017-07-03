Irak'ta 3 milyonun üzerinde iç göçmen gıdaya muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Gıda ve Tarım Sorumlusu Fazıl Zuğbi, Irak'ta 3 milyonun üzerinde iç göçmenin yeterli gıdaya ulaşamadığını söyledi.

Zuğbi, Irak'taki 3 milyondan fazla iç göçmenin gıdaya ulaşmakta büyük zorluklar çektiğini ifade etti.



Zuğbi, çatışmaların sona erip, kısmen terör tehdidinin ortadan kalktığı bölgelerdeki evlerine dönen 3 milyon Iraklının ve çadır kamplarında ikamet eden 250 bin Suriyeli sığınmacının da gıda sıkıntısı çektiğini aktardı.



Henüz terör örgütü DEAŞ'ın elinden kurtarılmayan bölgelerdeki sivillere de değinen Zuğbi, durumlarının içler acısı olduğunu ve yeterli gıda bulamadıklarını kaydetti.



BM olarak sivillerin tarım alanlarını değerlendirip, gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çalışma yürüttüklerini belirten BM Irak Gıda ve Tarım Sorumlusu Fazıl Zuğbi, Musul vilayetinin batı bölgesindeki Baac ve Rabia ilçelerinde tarımın yeniden kalkındırılmasına destek sunacaklarını ifade etti.