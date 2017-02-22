3 ildeki riskli alanlar ilan edildi

Adana, Gaziantep ve Aydın illerine ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ile riskli alan ilanı kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Bakanlar Kurulunun kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ile riskli alan ilanına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bayramlı Mahallesi ve Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'ndeki bazı alanlar Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edildi.



Aydın'ın Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi sınırları içinde bulunan bazı alanların da 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesine göre "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi.