Siirt merkezli 3 ilde terör operasyonu: 26 gözaltı

Siirt merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Siirt merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Eruh ilçesi Bağgöze köyünde terör örgütü PKK/KCK ile iş birlikçilik ve yardım yataklık yaptıkları ve örgütün yapılanmasında sözde köy komitesi kurarak yöre halkının, devletin kurumlarına gitmesini engelledikleri yönünde çalıştıkları tespit edilen 30 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.



Siirt merkezli Kırklareli ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, 4 firarinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.









