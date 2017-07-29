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29 Temmuz 2017 12:48 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2017 12:49

3 bin 518 keskin nişancı tüfeği fişeği ele geçirildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 518 keskin nişancı tüfeği fişeği ele geçirildi.

3 bin 518 keskin nişancı tüfeği fişeği ele geçirildi

"Terör örgütü PKK/KCK'ya silah ve mühimmat temin edildiği" istihbaratını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle dün Bahçelievler Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli, 6 poşet dolusu mühimmatla yakalandı.

Poşetlerde 7,92x57 milimetre çapında 3 bin 518 keskin nişancı tüfeği fişeği bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler: operasyondiyarbakırterör


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