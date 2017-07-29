3 bin 518 keskin nişancı tüfeği fişeği ele geçirildi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 518 keskin nişancı tüfeği fişeği ele geçirildi.
"Terör örgütü PKK/KCK'ya silah ve mühimmat temin edildiği" istihbaratını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle dün Bahçelievler Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 şüpheli, 6 poşet dolusu mühimmatla yakalandı.
Poşetlerde 7,92x57 milimetre çapında 3 bin 518 keskin nişancı tüfeği fişeği bulundu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.