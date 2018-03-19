3 aylar mesajları 2018! En güzel üç aylar mesajı göndererek sevindirin... Üç Aylar Mübarek Olsun!

Bugün 3 ayların başlangıcı! Böyle bir günde en güzel üç aylar mesajı göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Müslümanlar üç aylara bir kez daha kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşıyorlar. Kısa ve anlamlı 3 aylar mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte 2018 yılına özel üç aylar mesajları

Milyonlarca Müslümanın sabırsızlıkla beklediği Recep, Şaban ve Ramazan Ayı’ndan oluşan mübarek Üç Aylar 19 Mart Pazartesi tarihi itibariyle başladı. Hayır, bereket, rahmet ve fazilet ayı da olarak da nitelendirilen mübarek Üç Ayların birincisi olan olan Recep Ayı’nın başlangıcının hemen ardından Şaban ayı ile devam edecek ve en son Ramazan Ayı’na erişeceğiz. Siz de Mübarek Üç Ayların coşkusunu tüm sevdiklerinizle paylaşabilmek adına WhatsApp, Sms ya da sosyal medya üzerinden Üç Aylar mesajları gönderebilirsiniz. İşte, içerisinde en hayırlı ve anlamlı sözler barındıran 2018 resimli Üç Aylar mesajları!

2018 EN HAYIRLI VE ANLAMLI RESİMLİ ÜÇ AYLAR MESAJLARI!

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Üç aylarınız mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..

Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman’ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…

Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Üç aylarınız mübarek olsun…

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun, ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun üç ayları mübarek olsun.

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Üç aylarınız mübarek olsun..

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun.

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Üç aylarınız mübarek olsun..

Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşallah.

İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu üç aylar geçirmenizi dileriz.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Üç ayların mübarek olsun..

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu günlerde dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle.. Üç aylarınız mübarek olsun.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun.

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Üç aylarınız mübarek olsun..

Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Ramazan ayı dışında en fazla orucu Receb ve Şaban aylarında tuttuğu hadis-i şeriflerde rivayet olunmuştur. Allah’ım bu aylarda tutacağımız oruçları ve yapacağımız ibadetleri kabul eyle. Üç Aylarımız mübarek olsun.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar.

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Üç aylarınız mübarek olsun..

Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hayırlı üç aylara.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun..

Rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu günlerde dualarda buluşmak dileğiyle… Üç Aylarınız mübarek olsun.

Aklınıza gelen güzel şeyleri DUA'ya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur. Bu güzel aylarda dualarda buluşmak dileğiyle...

Duanız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim, saadetiniz kaim olsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşaallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun, ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun üç ayları mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun..

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun..

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun...

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice üç aylara…

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Üç aylarınız mübarek olsun…

“Allah’ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” Amin.

Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), mübarek Üç Aylar için, “Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” buyurmuşlardır. Rabbim ibadetlerimizi kabul eder İnşaallah.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu günlerde dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle.. Üç aylarınız mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun..

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..

Kardeşlik ve barışın daim olduğu, mutlu, umutlu ve sevgi dolu günler dileğiyle. Üç Aylarınız mübarek olsun.

Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Üç aylarınız mübarek olsun