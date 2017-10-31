3 subay daha FETÖ'den tutuklandı

Sivas merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 1 Yüzbaşı ve 2 Üsteğmen tutuklandı.

Sivas merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 Yüzbaşı ve 2 Üsteğmen tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün "askeri imam" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı daha Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 1 Yüzbaşı ve 2 Üsteğmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 Astsubay adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Gözaltındaki 6 şüphelinin ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "askeri imam" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiye yönelik Sivas merkezli 15 ilde operasyon düzenlenmiş ve 17 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden dün adliyeye sevk edilen 2 Astsubay tutuklanmış, 2 Üsteğmen ve 1 öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.