2'si yeşil ve gri listede 16 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bölücü terör örgütüne yönelik yurt içinde ve dışında dün gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında yeşil ve gri listede arananların da olduğu 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, başta PKK/PYD olmak üzere terör örgütlerinin ülkemize ve masum sivillere yönelik yarattığı tehdidi bertaraf ederek teröristleri etkisiz hale getirmek, hudut güvenliğimizi artırmak, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla yurt içinde ve dışında operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.



Operasyonlar kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde sınır karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen teröristlere yönelik olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 bölücü terör örgütü mensubu, Nirva Seytu bölgesine silahlı İHA'larla düzenlenen hava harekatında ise 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Erzurum'un Şenyayla ilçesinde ikisi yeşil ve gri listede aranan 3 terörist, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışma sonucu bir, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ise bir bölücü terör örgütü mensubu olmak üzere gün içerisinde toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.



Öte yandan, Siirt'in Pervari ilçesinde ise 2 bölücü terör örgütü mensubu da güvenlik güçlerinde teslim oldu.