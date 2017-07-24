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24 Temmuz 2017 10:45 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2017 11:41

2'si kadın 6 terörist öldürüldü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında taarruz helikopterleriyle destekli devam eden operasyonda 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ikisi kadın altı terörist etkisiz hale getirildi.

2'si kadın 6 terörist öldürüldü

Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında helikopter destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 23'üncü Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında taarruz helikopterleri destekli operasyon devam ediyor.

Operasyonda dün 1, bugün de 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler: pkkoperasyonbeytüşşebapşırnakterör


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