2'si kadın 6 terörist öldürüldü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında taarruz helikopterleriyle destekli devam eden operasyonda 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ikisi kadın altı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında helikopter destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 23'üncü Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında taarruz helikopterleri destekli operasyon devam ediyor.



Operasyonda dün 1, bugün de 5 terörist etkisiz hale getirildi.