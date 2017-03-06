2B arazi başvurularına ek süre

Maliye Bakanı Ağbal "2B arazisi olup da satın alma başvurusunu yapan ancak ödemesini yapamayan veya taksitini ödeyemeyen ve bu araziyi almak için başvurmamış vatandaşlarımıza 6 ay daha imkan sağlıyoruz. Eylüle kadar ödemeleri erteliyoruz " dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, Sakarya'nın şehir olarak ülke ekonomisine önemli katkıları bulunan bir il olduğunu söyledi.



Ağbal, iki gün sonra sona erecek 2B arazi işlemlerine başvuru süresinin alınan kararla uzatıldığını söyledi.



Sakarya'da da çok sayıda 2B arazisi bulunduğunu aktaran Ağbal, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızdan bir kısmı zamanında müracaat etmiş ama ödemelerini yapmakta sıkıntı çekmiş, taksitlerini ödememiş, 2B arazisini alma hakkını kaybetmiş. Bununla ilgili normalde 7 Mart'a kadar getirmiş olduğumuz bir imkan vardı. O imkan bitiyor. 7 Mart geldiğinde ödemelerini aksatanlar bu sistemden çıkarılacaklardı. Fakat hükümet olarak bu konuda bir karar aldık. İnşallah Sakarya başta olmak üzere bütün vilayetlerimizde 2B arazisi olup da satın alma başvurusunu yapan ancak ödemesini yapamayan veya taksitini ödeyemeyen vatandaşlarımıza 6 ay daha imkan sağlıyoruz. Yani eylüle kadar ödemeleri ertelemiş oluyoruz. Yine 2B arazisi olup da bu araziyi almak için başvurmamış vatandaşlarımız için de aynı uzatmayı yapıyoruz. Dolayısıyla 2B arazisi olan vatandaşlarımıza böylelikle 6 ay süreli yeni bir imkan da getirmiş oluyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."



Bakan Ağbal, gelişen, büyüyen Türkiye'de Sakarya'nın önümüzdeki yıllarda bu büyümeden daha fazla pay alacağını da sözlerine ekledi.