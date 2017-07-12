29 ilde DEAŞ operasyonu: 233 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğünce 29 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 233 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince 29 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 233 şüpheli gözaltına alındı.



5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Konya'nın Meram ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ terör örgütü mensubu bir kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda, binada bulunanların güvenlik güçlerine silahla mukavemet göstermesiyle çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada, 4 güvenlik görevlisi ise hafif yaralandı.



Binada ve örgüt mensuplarının üzerinde yapılan aramalarda, 5 AK-47 uzun namlulu tüfek, bir tabanca, 4 kilogram patlayıcı madde ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Ülke genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 25 yabancı uyruklu kişi haklarında gerekli idari işlemler yapılmak üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.