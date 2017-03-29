28. Arap Birliği Zirvesi

28. Arap Birliği Zirvesi devlet başkanlarının katılımıyla Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde başladı.

Başkent Amman'ın 55 kilometre güneybatısındaki Ölü Deniz bölgesinde devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleşen zirve Arap ülkeleri arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi, başta "Filistin sorunu" ve "terörle mücadele" olmak üzere Arap dünyasını ilgilendiren konularda ortak tutum geliştirmeyi amaçlıyor.



Zirveye ev sahipliği yapan Ürdün Kralı II. Abdullah, açılış konuşmasında Filistin sorununa adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmadan bölgede barış ve istikrarın sağlanamayacağını belirtti. Arap devletlerinin ve halklarının karşılaştığı sorunları "hayati" olarak niteleyen Abdullah, terörle mücadeleye dikkat çekerek "Terör başkalarından çok biz Arapları ve Müslümanları tehdit ediyor. Terörün kurbanlarının ekseriyeti Müslümanlardan. Kapsamlı bir yöntemle bu tehlike ile mücadele etmek için ülkelerimiz ile dünya arasında çaba ve gayretlerin birleşmesi kaçınılmazdır." dedi.



Suriye krizine de değinen Abdullah, Cenevre ve Astana'daki barış görüşmelerinden umutlu olduğunu ifade etti.



Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da açılışta yaptığı konuşmada sığınmacılar sorununa ağırlık vererek "Dünyadaki sığınmacılardan her ikisinden biri Arap. Arap insanının onuruna ve yaşamına dokunan bu başıboşluk ve karmaşaya karşı durmalıyız." şeklinde konuştu. Gayt ayrıca, sığınmacılara kucak açan ülkelere teşekkür etti.



İki gün sürecek zirve, Amman Bildirisi'nin kabulüyle sona erecek.



Yemen'in ülkede yaşanan savaş nedeniyle zirveye ev sahipliği yapamayacağını duyurmasının ardından Arap Birliği Zirvesi'nin Ürdün'de düzenlenmesine karar verilmişti.



Arap Birliği devlet ve hükümet başkanları, son olarak 25 Temmuz 2016'da sadece 8 liderin katılımıyla Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta bir araya gelmişti.