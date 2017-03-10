27'si PKK'lı, 98 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince son bir haftada Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Mardin, Bitlis, Batman ve Kars'taki terörle mücadele operasyonlarında 27, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki operasyonlarda ise 71 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince son bir haftada Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Mardin, Bitlis, Batman ve Kars'taki terörle mücadele operasyonlarında 27, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki operasyonlarda ise 71 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi