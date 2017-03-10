27'si PKK'lı, 98 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince son bir haftada Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Mardin, Bitlis, Batman ve Kars'taki terörle mücadele operasyonlarında 27, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki operasyonlarda ise 71 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince son bir haftada Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Mardin, Bitlis, Batman ve Kars'taki terörle mücadele operasyonlarında 27, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki operasyonlarda ise 71 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi