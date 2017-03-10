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10 Mart 2017 10:21 | Son Güncelleme: 10 Mart 2017 10:26

27'si PKK'lı, 98 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince son bir haftada Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Mardin, Bitlis, Batman ve Kars'taki terörle mücadele operasyonlarında 27, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki operasyonlarda ise 71 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

27'si PKK'lı, 98 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince son bir haftada Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Mardin, Bitlis, Batman ve Kars'taki terörle mücadele operasyonlarında 27, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki operasyonlarda ise 71 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

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