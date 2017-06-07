FETÖ'nün 'mahrem asker abileri'ne operasyon

Konya merkezli 27 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi. Adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem asker abileri" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheliden 9'u tutuklandı.



Konya merkezli 27 ilde örgütün TSK'ya yerleştirdiği askeri personelin "mahrem asker abileri" olduğu iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadeleri alınan şüphelilerden 9'u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 9'u tutuklandı, 19'u ise etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyerek ilişki ve irtibatlarıyla ilgili bilgi verince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Konya merkezli 27 ilde 24 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen, örgütün "mahrem asker abileri" olduğu iddia edilen 115 kişiden 30'u yakalanmıştı.



Şüphelilerin, darbe girişimine iştirak eden askeri personelin öğrenimlerinden, örgüt yapılanmasının ideolojisi doğrultusunda eğitilmelerinden ve yetiştirilmelerinden birinci derecede sorumlu oldukları bildirilmişti.