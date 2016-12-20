27 asker hakkında iddianame hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında gerçekleşen eylemlere ilişkin 27 asker hakkında iddianame hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında gerçekleşen eylemlere ilişkin 27 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenleyerek, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
Kaynak: AA