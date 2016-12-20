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20 Aralık 2016 19:22 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2016 19:25

27 asker hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında gerçekleşen eylemlere ilişkin 27 asker hakkında iddianame hazırladı.

27 asker hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında gerçekleşen eylemlere ilişkin 27 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenleyerek, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.


Kaynak: AA

Etiketler: fetödarbeci askerler


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