26'sı ölü 43 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 26'sı ölü 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ülke genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 26'sı ölü, 43 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 17-24 Temmuz tarihleri arasında bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 119 operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 213, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 46, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 831, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 8 zanlı gözaltına alındı.



Operasyonlarda 26'sı öldürülen teröristlerden 3'ü sağ yakalandı, 14'ü ise güvenlik güçlerine teslim oldu.



Batman, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır ve Tunceli'de yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 12 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 18 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



Operasyonlarda el yapımında kullanılan 7 ton patlayıcı madde, 41 el bombası, 33'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 43 silah ele geçirildi.



