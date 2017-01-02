26 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 274 operasyonda 26 teröristin etkisiz hale getirildiği, DEAŞ ile irtibatlı 25 kişinin tutuklandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçlerince son bir haftada bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 274 operasyonda 26 teröristin etkisiz hale getirildiği, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 147 şüpheliden 25'inin tutuklandığı bildirildi.